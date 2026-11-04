Россияне спустя столетия острее осознают значение ценностей и традиций, оставленных предками. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии международной недели «Народы России», призвав беречь духовное наследие.

«Сегодня, спустя столетия, мы ещё более остро осознаём ценности и традиции, завещанные нам предками, чувствуем, что живое, духовное наследие нужно беречь», — сказал политик.

В ходе выступления глава государства также поздравил граждан страны с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин указал на тысячи общих ценностей у народов России. Президент отметил, что их многообразие не ограничивается перечнем в указе о традиционных духовно-нравственных ценностях, и напомнил о важности уважения к культуре и обычаям других национальностей.