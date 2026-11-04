Путин призвал быть бдительными и пресекать разжигание розни между людьми
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания розни между людьми и подрыва общественной стабильности. Об этом он заявил 4 ноября на пленарной сессии международной недели «Народы России».
Глава государства назвал межнациональные отношения очень чувствительной и тонкой сферой, которой в России всегда уделяли особое внимание. По его словам, новые вызовы, в том числе крайне опасные, требуют постоянной бдительности.
«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — сказал Путин.
Согласие и взаимоуважение между народами президент назвал несущей конструкцией суверенитета и независимости страны. Основой российской национальной политики, по его словам, остаётся сохранение культуры, обычаев и языков каждого народа.
Международная неделя «Народы России» проходит в Москве со 2 по 8 ноября и приурочена ко Дню народного единства. Её программа посвящена межнациональному диалогу, исторической памяти и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Ранее в своей речи Путин назвал русский народ и русский язык основой российской государственности.