Президент России Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания розни между людьми и подрыва общественной стабильности. Об этом он заявил 4 ноября на пленарной сессии международной недели «Народы России».

Глава государства назвал межнациональные отношения очень чувствительной и тонкой сферой, которой в России всегда уделяли особое внимание. По его словам, новые вызовы, в том числе крайне опасные, требуют постоянной бдительности.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — сказал Путин.

Согласие и взаимоуважение между народами президент назвал несущей конструкцией суверенитета и независимости страны. Основой российской национальной политики, по его словам, остаётся сохранение культуры, обычаев и языков каждого народа.