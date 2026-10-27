Спорт, искусство и энергетическое сотрудничество должны сближать страны, а не становиться причиной разногласий между ними. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, раскритиковав действия некоторых международных спортивных организаций.

Поводом для заявления стало выступление министра энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджа Абдурахмана Диуфа. Он пригласил российского лидера посетить Юношеские олимпийские игры, которые пройдут в республике.

«Спасибо большое и за предложение по спортивной линии», — поблагодарил Путин сенегальского министра.

Президент подчеркнул, что подобные инициативы важны для развития международных связей. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу решений, которые, по его оценке, препятствуют взаимодействию стран в спортивной сфере.

«Мы придерживаемся того, что спорт, так же как и искусство, сотрудничество в энергетике — это, безусловно, то, что должно не разъединять, а объединять народы», — подытожил российский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил готовность России к международному спортивному сотрудничеству, несмотря на действующие ограничения. В обращении к участникам форума «Россия — спортивная держава» президент подчеркнул, что страна остаётся частью мирового спортивного сообщества и выступает за сохранение фундаментальных принципов международного спортивного права.