Путин призвал объединить ЦОДы, энергетику и цифровые технологии в единую систему
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Россия должна создать единую и независимую инфраструктуру цифровой экономики, которая обеспечит устойчивую работу технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По словам главы государства, для этого необходимо развивать сеть центров обработки данных (ЦОД), модернизировать электросети и внедрять энергоэффективные решения.
«Нужно сформировать единый устойчивый независимый контур всей цифровой экономики. Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения», — подчеркнул российский лидер.
Президент назвал инфраструктуру одним из важнейших направлений развития искусственного интеллекта. Без надёжного энергоснабжения и достаточных вычислительных мощностей невозможно обеспечить устойчивую работу цифровых систем.
Ранее Life.ru рассказывал о планах строительства центров обработки данных в Кузбассе и Якутии. Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующую программу до конца 2026 года.
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