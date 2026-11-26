Россия должна создать единую и независимую инфраструктуру цифровой экономики, которая обеспечит устойчивую работу технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам главы государства, для этого необходимо развивать сеть центров обработки данных (ЦОД), модернизировать электросети и внедрять энергоэффективные решения.

«Нужно сформировать единый устойчивый независимый контур всей цифровой экономики. Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения», — подчеркнул российский лидер.

Президент назвал инфраструктуру одним из важнейших направлений развития искусственного интеллекта. Без надёжного энергоснабжения и достаточных вычислительных мощностей невозможно обеспечить устойчивую работу цифровых систем.

Ранее Life.ru рассказывал о планах строительства центров обработки данных в Кузбассе и Якутии. Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующую программу до конца 2026 года.