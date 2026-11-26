Искусственный интеллект ни при каких обстоятельствах не должен использоваться против интересов России. На этом президент Владимир Путин настоял во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», — подчеркнул российский лидер.

Ранее на том же мероприятии Путин предупредил об опасности технологической зависимости от других государств. По его словам, Россия уже сталкивалась с ситуацией, когда иностранные партнёры уходили из страны, оставляя предприятия в сложном положении. Президент также указал на риск скрытого использования зарубежных программ в чужих интересах и призвал продолжать развитие собственных фундаментальных моделей ИИ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал применение искусственного интеллекта в военной сфере вопросом выживания человечества. На заседании клуба «Валдай» 1 октября президент обратил внимание на опасность передачи автономным системам решений, от которых зависит жизнь людей.