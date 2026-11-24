Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах с развитой угольной промышленностью. В первую очередь речь идёт о Кузбассе и Якутии. Соответствующее поручение опубликовано по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток в сентябре 2026 года.

Кабинет министров должен утвердить программу до конца текущего года. После этого правительству предстоит обеспечить её реализацию.

Первый доклад о выполнении поручения необходимо представить президенту до 15 января 2027 года. В дальнейшем отчитываться о ходе работы кабмин должен будет ежегодно.

Центры обработки данных представляют собой специализированные объекты, в которых размещают серверное оборудование для хранения, обработки и передачи информации. Они необходимы в том числе для развития облачных сервисов, цифровой инфраструктуры и технологий искусственного интеллекта.

Выбор угледобывающих регионов связан в том числе с возможностью использовать местную энергетическую инфраструктуру для обеспечения работы энергоёмких дата-центров. В частности, подобные проекты уже обсуждаются в Кузбассе.