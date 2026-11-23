В России хотят заставить владельцев дата-центров и майнинговых компаний платить за электрические мощности, даже если они фактически ими не пользуются. Минэнерго предложило с 1 января 2027 года ввести для таких предприятий принцип «бери или плати», предусматривающий обязательную оплату не менее 70% заявленной мощности. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с проектом постановления правительства.

Новые правила предлагается распространить на центры обработки данных (ЦОД) и майнинговые площадки мощностью от 670 киловатт. Сейчас плата за передачу электроэнергии зависит от фактического использования сетей. По новой схеме предприятиям придётся оплачивать определённую долю заранее зарезервированной мощности, даже если оборудование простаивает или потребляет значительно меньше электричества.

Для сравнительно небольших объектов мощностью до 5 мегаватт обязательный платёж в размере 70% заявленной мощности хотят установить сразу. Крупным предприятиям предлагают дать время на адаптацию. Для ЦОДов мощностью от 5 до 50 мегаватт минимальную долю оплаты планируют увеличивать постепенно: с 15% в первый год до 70% к четвёртому. Для объектов свыше 50 мегаватт переходный период растянется на шесть лет.

Причём изменения могут затронуть не только новые, но и уже работающие дата-центры. Проект постановления министр энергетики Сергей Цивилев ещё 30 октября направил на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвития.

В Минэнерго рассчитывают, что новый механизм поможет сократить избыточное резервирование мощностей. Сейчас энергетикам приходится поддерживать инфраструктуру, рассчитанную на заявленные потребителями нагрузки, даже если те используют лишь небольшую часть доступного электричества. При этом представители отрасли предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости услуг дата-центров.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минэнерго внедрить принцип «бери или плати» при расчётах за передачу электроэнергии. В феврале 2025 года ведомство предлагало распространить этот механизм на новых крупных потребителей мощностью от 670 киловатт. Тогда в «Россетях» объясняли инициативу необходимостью сдержать рост сетевых тарифов и сократить расходы на строительство невостребованных мощностей.