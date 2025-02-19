Минэнерго РФ предложило ввести новый принцип оплаты счетов за электричество

Новый механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, в основе которого лежит принцип take-or-pay («бери или плати») предложили в Министерстве энергетики России. В ведомстве предлагают перейти к системе, когда потребители оплачивают сетевую мощность исходя из максимально заявленной мощности, а не фактического потребления.

Предполагается, что данная инициатива будет применяться к новым потребителям с мощностью не менее 670 кВт, начиная с 1 июля. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

«Введение принципа take-or-pay оптимизирует объёмы строительства и реконструкции сети, а также приведёт к сдерживанию роста тарифа», — передаёт «Коммерсант» заявление «Россетей».

В Минэнерго и «Россетях» считают, что подобное нововведение поможет компенсировать затраты сетевых организаций на поддержание необходимого уровня мощностей, которые так и не используются потребителями. В то же время в «Сообществе потребителей энергии» высказывают тревожные предположения о росте затрат потребителей без увеличения объёмов предоставляемых услуг на фоне перехода на новую систему оплаты.