Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 05:37

Минэнерго РФ предложило ввести новый принцип оплаты счетов за электричество

Новый механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, в основе которого лежит принцип take-or-pay («бери или плати») предложили в Министерстве энергетики России. В ведомстве предлагают перейти к системе, когда потребители оплачивают сетевую мощность исходя из максимально заявленной мощности, а не фактического потребления.

Предполагается, что данная инициатива будет применяться к новым потребителям с мощностью не менее 670 кВт, начиная с 1 июля. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

«Введение принципа take-or-pay оптимизирует объёмы строительства и реконструкции сети, а также приведёт к сдерживанию роста тарифа»,передаёт «Коммерсант» заявление «Россетей».

В Минэнерго и «Россетях» считают, что подобное нововведение поможет компенсировать затраты сетевых организаций на поддержание необходимого уровня мощностей, которые так и не используются потребителями. В то же время в «Сообществе потребителей энергии» высказывают тревожные предположения о росте затрат потребителей без увеличения объёмов предоставляемых услуг на фоне перехода на новую систему оплаты.

Счётчики, льготы и кешбэк: Юрист назвал способы сэкономить на коммунальных платежах
Счётчики, льготы и кешбэк: Юрист назвал способы сэкономить на коммунальных платежах

Напомним, с начала года в России введена система дифференцированных тарифов на электроэнергию, при которой стоимость киловатт-часа возрастает с увеличением потребления. Эта схема расчёта применяется в большинстве регионов страны. На фоне нововведения жители частных домов были удивлены из-за последних платёжек за электричество — тарифы выросли в 2,5-3 раза. Life.ru узнал причину стремительного повышения оплаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar