Минэнерго РФ предложило ввести новый принцип оплаты счетов за электричество
Новый механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, в основе которого лежит принцип take-or-pay («бери или плати») предложили в Министерстве энергетики России. В ведомстве предлагают перейти к системе, когда потребители оплачивают сетевую мощность исходя из максимально заявленной мощности, а не фактического потребления.
Предполагается, что данная инициатива будет применяться к новым потребителям с мощностью не менее 670 кВт, начиная с 1 июля. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
«Введение принципа take-or-pay оптимизирует объёмы строительства и реконструкции сети, а также приведёт к сдерживанию роста тарифа», — передаёт «Коммерсант» заявление «Россетей».
В Минэнерго и «Россетях» считают, что подобное нововведение поможет компенсировать затраты сетевых организаций на поддержание необходимого уровня мощностей, которые так и не используются потребителями. В то же время в «Сообществе потребителей энергии» высказывают тревожные предположения о росте затрат потребителей без увеличения объёмов предоставляемых услуг на фоне перехода на новую систему оплаты.
Напомним, с начала года в России введена система дифференцированных тарифов на электроэнергию, при которой стоимость киловатт-часа возрастает с увеличением потребления. Эта схема расчёта применяется в большинстве регионов страны. На фоне нововведения жители частных домов были удивлены из-за последних платёжек за электричество — тарифы выросли в 2,5-3 раза. Life.ru узнал причину стремительного повышения оплаты.
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