В российском законодательстве необходимо учесть особенности взаимодействия людей с искусственным интеллектом. На это указал президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Важно предметно заниматься вопросами кибербезопасности, формировать необходимую систему технологического развития, ну, и, конечно же, настраивать правовое регулирование с учетом планов широкого внедрения искусственного интеллекта, расширения взаимодействие людей и интеллектуальных систем», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что широкое внедрение нейросетей требует особого внимания к вопросам кибербезопасности, технологического развития и совершенствования правового регулирования.

По словам российского лидера, взаимодействие человека с интеллектуальными системами выходит за рамки привычных правовых категорий, а опыта разрешения подобных ситуаций пока недостаточно.

Путин призвал представителей цифровых платформ, банковского сообщества, Альянса в сфере искусственного интеллекта и деловых объединений совместно выработать правила и представить правительству необходимые предложения.

Ранее на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин предложил разработать международные правила использования искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, что при применении таких технологий последнее слово должно оставаться за человеком.