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Регион
Опубликовано 28 сентября, 18:34

Путин призвал партии оправдать доверие избирателей всей последующей работой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что политическим партиям предстоит оправдать доверие избирателей своей дальнейшей работой. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями парламентских партий после выборов в Государственную думу девятого созыва.

«Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте», — подчеркнул Путин.

Президент также положительно оценил прошедшую избирательную кампанию, назвав её содержательной и конструктивной. По его словам, партии продемонстрировали зрелость политической культуры и предлагали разные подходы к решению стоящих перед страной задач.

Отдельно Путин отметил предвыборные программы парламентских сил. Он заявил, что, несмотря на различия в подходах, они были сосредоточены на вопросах безопасности, демографии, экономики и социальной сферы. Это, по словам президента, является объединяющей основой для дальнейшей работы партий.

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Встреча проходит после окончательного подведения итогов выборов в Госдуму. Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал прошедшие выборы подтверждением легитимности органов власти. В тот же день глава ЦИК Элла Памфилова доложила президенту, что итоговая явка составила 59,8%, а участие в голосовании приняли более 67,4 млн человек.

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Александра Мышляева
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