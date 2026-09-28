Путин призвал партии оправдать доверие избирателей всей последующей работой

Президент России Владимир Путин заявил, что политическим партиям предстоит оправдать доверие избирателей своей дальнейшей работой. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями парламентских партий после выборов в Государственную думу девятого созыва.

«Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте», — подчеркнул Путин.

Президент также положительно оценил прошедшую избирательную кампанию, назвав её содержательной и конструктивной. По его словам, партии продемонстрировали зрелость политической культуры и предлагали разные подходы к решению стоящих перед страной задач.

Отдельно Путин отметил предвыборные программы парламентских сил. Он заявил, что, несмотря на различия в подходах, они были сосредоточены на вопросах безопасности, демографии, экономики и социальной сферы. Это, по словам президента, является объединяющей основой для дальнейшей работы партий.

Встреча проходит после окончательного подведения итогов выборов в Госдуму. Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал прошедшие выборы подтверждением легитимности органов власти. В тот же день глава ЦИК Элла Памфилова доложила президенту, что итоговая явка составила 59,8%, а участие в голосовании приняли более 67,4 млн человек.