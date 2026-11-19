Вместо изменения правил Всемирной торговой организации (ВТО) необходимо добиваться исполнения уже действующих норм. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашёва об инициативе председателя КНР Си Цзиньпина реформировать ВТО. Подробностями беседы корреспондент поделился в своём Telegram-канале.

«Нам не нужно что-то менять, нам нужно добиться того, чтобы все заложенные и сформулированные там нормы исполнялись», — пояснил российский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал о принятой Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином «Декларации мира», предусматривающей реформирование ООН. Документ также затрагивает стабильность поставок нефтепродуктов, снижение ядерных рисков и недопустимость злоупотребления полномочиями Международного уголовного суда. Соглашение стало одним из главных результатов исторических переговоров в Шэньчжэне 19 ноября.