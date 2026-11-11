Странам ОДКБ необходимо наладить постоянный обмен информацией об инфекционных угрозах, поскольку появление опасного патогена в одном государстве может поставить под удар остальных участников организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.

«Контактов у наших стран с внешним миром очень много. И завоз какого-то патогена в одну из наших стран ставит под угрозу и все другие», — предупредил российский лидер.

Путин отметил, что эпидемиологическая обстановка в мире остаётся сложной. По его мнению, тесные связи между государствами требуют согласованных действий, позволяющих своевременно выявлять возможные угрозы распространения инфекционных заболеваний.

«Ситуация в мире в области эпидемиологической безопасности непростая», — подчеркнул глава государства.