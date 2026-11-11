Путин призвал страны ОДКБ объединиться для борьбы с угрозой эпидемий
Странам ОДКБ необходимо наладить постоянный обмен информацией об инфекционных угрозах, поскольку появление опасного патогена в одном государстве может поставить под удар остальных участников организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.
«Контактов у наших стран с внешним миром очень много. И завоз какого-то патогена в одну из наших стран ставит под угрозу и все другие», — предупредил российский лидер.
Путин отметил, что эпидемиологическая обстановка в мире остаётся сложной. По его мнению, тесные связи между государствами требуют согласованных действий, позволяющих своевременно выявлять возможные угрозы распространения инфекционных заболеваний.
«Ситуация в мире в области эпидемиологической безопасности непростая», — подчеркнул глава государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия передала тест-системы для выявления вируса Эбола всем странам, граничащим с Демократической Республикой Конго. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что соседние государства получили необходимые средства диагностики на фоне вспышки опасной инфекции в ДРК. Россия также выразила готовность делиться своими разработками для своевременного выявления эпидемиологических угроз.