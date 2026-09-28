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Опубликовано 28 сентября, 18:41

Путин призвал учитывать идеи партий, не прошедших в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения партий, участвовавших в выборах, но не прошедших в Государственную думу девятого созыва, также следует учитывать в дальнейшей работе. Об этом он сказал на встрече с руководителями парламентских партий.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли в Думу. Всё ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу», — заявил Путин.

Путин призвал партии оправдать доверие избирателей всей последующей работой
Путин призвал партии оправдать доверие избирателей всей последующей работой

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин выразил уверенность в преданной службе Родине ветеранов СВО, избранных депутатами Госдумы. Президент отметил, что их опыт и личная ответственность будут востребованы в парламентской работе. По его словам, новый состав Госдумы должен сосредоточиться на решении ключевых задач страны и оправдать доверие граждан, оказанное на выборах.

Больше новостей о выборах, парламенте и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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