Путин призвал учитывать идеи партий, не прошедших в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения партий, участвовавших в выборах, но не прошедших в Государственную думу девятого созыва, также следует учитывать в дальнейшей работе. Об этом он сказал на встрече с руководителями парламентских партий.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли в Думу. Всё ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу», — заявил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин выразил уверенность в преданной службе Родине ветеранов СВО, избранных депутатами Госдумы. Президент отметил, что их опыт и личная ответственность будут востребованы в парламентской работе. По его словам, новый состав Госдумы должен сосредоточиться на решении ключевых задач страны и оправдать доверие граждан, оказанное на выборах.