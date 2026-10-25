Путин призвал уделить больше внимания межнациональной политике в РФ

Российской Федерации необходимо усилить контроль и внимание к сфере межнациональных отношений, опираясь на негативный опыт европейских государств. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести».

Комментируя масштабный миграционный кризис в странах Европы, глава государства отметил, что ключевой причиной происходящего стала неспособность значительной части приезжих ассимилироваться в принимающее общество. По мнению российского лидера, корни этой проблемы уходят в действия самих европейцев, допустивших разрушение собственных культурных устоев, традиций и базовых ориентиров.

Путин подчеркнул, что происходящие на Западе процессы не должны становиться поводом для поверхностного злорадства. Президент призвал извлечь уроки из чужих ошибок и направить максимум усилий на внутреннюю повестку.

Он добавил, что сохранение межнационального согласия, укрепление диалога культур и выстраивание грамотной национальной политики в России требуют глубокого, системного подхода и постоянной серьёзной работы со стороны государства и общества.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах, однако они обязаны соблюдать российское законодательство. Глава государства подчеркнул, что власти знают о проблемах, связанных с миграцией, и держат ситуацию на контроле. По его словам, приезжающие в страну иностранцы должны уважать её законы, традиции и культуру.