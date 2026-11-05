Развитие среднего профессионального образования остаётся одним из востребованных направлений государственной политики России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, поставив вопросы подготовки специалистов на первое место в повестке встречи.

«Первый вопрос у нас сегодня — развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», — сказал глава государства.

Среднее профессиональное образование охватывает колледжи и техникумы, которые готовят квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Вопросы модернизации таких учреждений и соответствия учебных программ потребностям работодателей уже неоднократно поднимались на федеральном уровне.