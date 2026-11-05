Путин призвал укреплять сотрудничество в финразведке с партнёрами по БРИКС и ШОС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал расширение международного сотрудничества одной из важных задач Росфинмониторинга. Особое внимание, по его словам, необходимо уделять взаимодействию с финансовыми разведками государств БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу.
«Ещё одно значимое направление — это углубление международного сотрудничества, прежде всего с партнёрами из стран БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и Евразийской группы», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что эффективная работа финансовых разведок невозможна без постоянного обмена данными о подозрительных операциях, профессиональным опытом и проверенными методами противодействия незаконным финансовым схемам.
По мнению президента, такое взаимодействие помогает государствам совместно противостоять транснациональным финансовым преступлениям и укреплять собственную экономическую независимость.
Глава государства отдельно подчеркнул, что регулярный обмен оперативной информацией и практическими наработками способствует обеспечению финансовой безопасности и суверенитета каждой страны, участвующей в сотрудничестве.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал Росфинмониторинг усилить борьбу с финансовыми схемами иностранных спецслужб и международных преступных группировок. Выступая на том же юбилейном мероприятии, президент предупредил об использовании криптовалют и современных платёжных технологий для сокрытия незаконных операций. Он также обратил внимание на попытки вовлечения молодёжи в преступные финансовые схемы.