Президент России Владимир Путин назвал расширение международного сотрудничества одной из важных задач Росфинмониторинга. Особое внимание, по его словам, необходимо уделять взаимодействию с финансовыми разведками государств БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Ещё одно значимое направление — это углубление международного сотрудничества, прежде всего с партнёрами из стран БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и Евразийской группы», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что эффективная работа финансовых разведок невозможна без постоянного обмена данными о подозрительных операциях, профессиональным опытом и проверенными методами противодействия незаконным финансовым схемам.

По мнению президента, такое взаимодействие помогает государствам совместно противостоять транснациональным финансовым преступлениям и укреплять собственную экономическую независимость.

Глава государства отдельно подчеркнул, что регулярный обмен оперативной информацией и практическими наработками способствует обеспечению финансовой безопасности и суверенитета каждой страны, участвующей в сотрудничестве.