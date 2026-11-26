В России необходимо чётко определить, какие действия искусственный интеллект не вправе выполнять без участия человека. На это указал президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Следует определить пределы полномочий ИИ-агентов, то есть те шаги, которые они не могут выполнять без контроля и участия человека, — заметил Путин. — Но надо иметь в виду, что они все становятся более умными и более хитрыми и даже обходят, пытаются обойти определенные запреты. Но надо иметь все это в виду», — отметил Путин.

Глава государства призвал установить пределы самостоятельности ИИ-агентов, предусмотрев обязательный человеческий контроль при выполнении определённых операций. При этом, по словам российского лидера, необходимо учитывать постоянное совершенствование интеллектуальных систем.

Путин обратил внимание на то, что искусственный интеллект становится всё более изобретательным и уже способен пытаться обходить установленные для него ограничения. Президент также предложил разработать механизмы заключения и исполнения сделок с использованием ИИ.

Ранее на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин предложил выработать международные правила применения искусственного интеллекта. По мнению российского лидера, стремительное развитие технологий затрудняет прогнозирование их последствий, поэтому соответствующие нормы необходимо формировать заранее.