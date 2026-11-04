Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страны, пока не готовые к сотрудничеству с Москвой, пересмотрят своё отношение и откажутся от конфронтации. Об этом глава государства заявил 4 ноября на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации в Кремле.

Путин поблагодарил присутствовавших на церемонии представителей иностранных государств за работу по развитию отношений с Россией. Он подчеркнул, что Москва стремится к сотрудничеству с другими странами и рассчитывает на взаимную заинтересованность в диалоге.

«А те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, всё-таки сделают правильные выводы и скорректируют своё отношение, не будут стремиться к конфронтации, а, наоборот, будут стремиться к сотрудничеству», — сказал российский лидер.

Церемония прошла в День народного единства. Среди награждённых были российские и иностранные общественные деятели, внёсшие вклад в укрепление культурных связей и взаимопонимания между народами.