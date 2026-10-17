Путин продлил кураторство федеральных ведомств над отстающими регионами

Президент России Владимир Путин поручил руководителям федеральных ведомств продолжить работу с регионами, которые занимают последние десять мест в рейтингах по социологическим показателям. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Главы федеральных органов власти должны лично участвовать в работе с такими субъектами РФ. В частности, им предстоит совершенствовать анализ причин низких показателей и разрабатывать меры для исправления ситуации.

Кураторство будет продолжаться до достижения национальных целей развития. Таким образом, работа федеральных руководителей с отстающими регионами не ограничивается конкретным сроком и должна быть ориентирована на улучшение результатов. При этом поручение касается регионов, которые входят в последнюю десятку по каждому из рассматриваемых показателей, а не единого списка десяти отстающих субъектов РФ.

Также Владимир Путин поручил продлить программы финансового оздоровления регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией на срок до пяти лет. Правительство совместно с властями субъектов РФ должно определить территории, нуждающиеся в дополнительной поддержке. Для них предусмотрят индивидуальные меры, включая выделение федеральных средств для обеспечения бюджетной ликвидности.