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Регион
Опубликовано 17 октября, 12:44

Путин продлил кураторство федеральных ведомств над отстающими регионами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил руководителям федеральных ведомств продолжить работу с регионами, которые занимают последние десять мест в рейтингах по социологическим показателям. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Главы федеральных органов власти должны лично участвовать в работе с такими субъектами РФ. В частности, им предстоит совершенствовать анализ причин низких показателей и разрабатывать меры для исправления ситуации.

Кураторство будет продолжаться до достижения национальных целей развития. Таким образом, работа федеральных руководителей с отстающими регионами не ограничивается конкретным сроком и должна быть ориентирована на улучшение результатов. При этом поручение касается регионов, которые входят в последнюю десятку по каждому из рассматриваемых показателей, а не единого списка десяти отстающих субъектов РФ.

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Также Владимир Путин поручил продлить программы финансового оздоровления регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией на срок до пяти лет. Правительство совместно с властями субъектов РФ должно определить территории, нуждающиеся в дополнительной поддержке. Для них предусмотрят индивидуальные меры, включая выделение федеральных средств для обеспечения бюджетной ликвидности.

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Юрий Лысенко
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