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Опубликовано 18 октября, 12:19

Путин проведёт международные переговоры и совещание Совбеза на следующей неделе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт ряд международных контактов, совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и вручит знамя Федеральной таможенной службе. О планах главы государства на 19–25 октября сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

С кем именно российский лидер намерен провести международные переговоры, пока не уточняется. Темы предстоящих бесед и формат контактов также не раскрываются.

Кроме того, в рабочем графике президента запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Повестка пока неизвестна.

Ещё одним мероприятием станет торжественное вручение знамени Федеральной таможенной службе, которая в этом году отмечает 35-летие. Ранее с просьбой провести церемонию к президенту обратился руководитель ФТС Валерий Пикалёв.

Знамя ведомства было учреждено ещё в 2019 году, однако официальное вручение впоследствии отложили. Во время сентябрьской встречи с Пикалёвым Путин поддержал инициативу и пообещал провести церемонию.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин пообещал вручить Федеральной таможенной службе знамя в год её 35-летия. Тогда президент согласился с предложением главы ведомства, подчеркнув готовность провести торжественное мероприятие.

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Юрий Лысенко
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