Президент России Владимир Путин 3 ноября провёл в Кремле заседание Совета по межнациональным отношениям. В преддверии Дня народного единства представители правительства, парламента и научного сообщества собрались, чтобы обсудить укрепление согласия между народами страны и итоги Года единства народов России.

Встреча состоялась в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца. Среди участников — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы АП Магомедсалам Магомедов, министры культуры Ольга Любимова, просвещения Сергей Кравцов, науки и высшего образования Валерий Фальков.

Одной из центральных тем повестки стали результаты Года единства народов России. С докладом была заявлена вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующий статус 2026 год получил по инициативе, которую Путин поддержал на предыдущем заседании Совета.

Отдельное внимание участники намерены уделить традиционным духовно-нравственным ценностям. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев должен представить доклад об их роли в сохранении единства многонационального общества. Ещё одно направление обсуждения — историческая память и вклад народов России в защиту страны. Этой теме посвящено выступление депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин 4 ноября вручит премии за укрепление единства российской нации. Торжественная церемония состоится в Кремле и будет приурочена ко Дню народного единства. Награды предназначены гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие межнационального согласия. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов.