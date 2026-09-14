Путин провёл встречу с главой Новгородской области Дроновым
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Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Новгородской области Александром Дроновым.
В центре внимания главы государства оказались наиболее чувствительные социальные темы: преодоление демографического кризиса, состояние регионального здравоохранения и меры по удержанию молодых кадров на местах.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Нижнем Новгороде с губернатором области Глебом Никитиным. Разговор состоялся во время рабочей поездки главы государства в регион. Никитиным проинформировал главу РФ о социально-экономическом развитии области.
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