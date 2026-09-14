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Опубликовано 14 сентября, 10:42

Путин провёл встречу с главой Новгородской области Дроновым

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Новгородской области Александром Дроновым.

В центре внимания главы государства оказались наиболее чувствительные социальные темы: преодоление демографического кризиса, состояние регионального здравоохранения и меры по удержанию молодых кадров на местах.

Путин встретился с президентом Вьетнама в Кремле: О чём будут говорить лидеры
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Ранее президент России Владимир Путин встретился в Нижнем Новгороде с губернатором области Глебом Никитиным. Разговор состоялся во время рабочей поездки главы государства в регион. Никитиным проинформировал главу РФ о социально-экономическом развитии области.

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Оксана Попова
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