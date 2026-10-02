Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Текслером

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в регион.

В тот же день Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

Манёвры проходят с 28 сентября по 3 октября. По словам президента, в них задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Учения «Центр-2026» сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На Чебаркульском полигоне также проходят специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».

Ранее Life.ru писал, что на одном из этапов учений расчёты комплексов «Искандер-М» и «Торнадо-С» одновременно нанесли групповой ракетный удар по целям условного противника. Разведку и корректировку огня обеспечивали беспилотники «Орлан-30».