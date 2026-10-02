Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 18:42

Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Текслером

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в регион.

В тот же день Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

Манёвры проходят с 28 сентября по 3 октября. По словам президента, в них задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

Учения «Центр-2026» сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На Чебаркульском полигоне также проходят специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».

Не Фёдор, а RR-120-2900: Зачем Южному Уралу роботы без имён
Не Фёдор, а RR-120-2900: Зачем Южному Уралу роботы без имён

Ранее Life.ru писал, что на одном из этапов учений расчёты комплексов «Искандер-М» и «Торнадо-С» одновременно нанесли групповой ракетный удар по целям условного противника. Разведку и корректировку огня обеспечивали беспилотники «Орлан-30».

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Алексей Текслер
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar