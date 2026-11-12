Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвящённое организации спортивных соревнований и массовых физкультурных мероприятий. К работе глава государства приступил после завершения переговоров с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Встреча состоялась в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца. Участники впервые собрались в обновлённом составе после того, как президент скорректировал положение о Совете и изменил структуру его рабочих органов.

Вместо прежних межведомственных комиссий и рабочих групп появились профильные комиссии. Они будут заниматься развитием детско-юношеского и адаптивного спорта, спортивной медициной, цифровизацией отрасли и совершенствованием законодательства. При этом многие участники заседания сохранили руководящие должности, но уже в рамках новой организационной структуры.

Предыдущая встреча Совета под председательством Путина состоялась 6 ноября 2025 года в Самаре. Тогда главной темой стало развитие детского и молодёжного спорта, включая доступность тренировок, качество спортивных услуг и медицинское сопровождение юных атлетов.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым потребовал направлять средства Российского спортивного фонда непосредственно на поддержку спортсменов и федераций, не допуская чрезмерных расходов на бюрократический аппарат. Глава государства также обратил внимание на задержки финансирования, из-за которых спортивные организации вынуждены месяцами работать без необходимых средств. Дегтярёв объяснил сложности запуском нового механизма распределения денег и заверил, что ситуацию удалось стабилизировать. По его словам, в фонд поступило 42,9 миллиарда рублей, а по итогам десяти конкурсных отборов заключены соглашения на 29,8 миллиарда. Из этой суммы получателям уже перечислили 16,9 миллиарда рублей, до конца года запланированы дополнительные конкурсы.