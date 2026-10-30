Путин проводит переговоры с президентом ДР Конго Чисекеди
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Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Встреча проходит в Кремле после завершения третьего форума «Россия — Африка». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Лидеры двух государств проводят отдельную двустороннюю встречу впервые с 2019 года. Тогда Путин и Чисекеди общались на полях первого российско-африканского саммита в Сочи.
Нынешние переговоры проходят в рамках серии встреч российского президента с руководителями африканских государств. Несмотря на завершение основной программы саммита 29 октября, двусторонние контакты продолжились на следующий день.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин начал переговоры с лидером Мали Ассими Гоитой. Встреча состоялась 30 октября в Кремле в рамках серии двусторонних контактов после третьего саммита Россия — Африка. Стороны продолжили диалог, который ранее вели на саммите в Санкт-Петербурге в 2023 году и во время официального визита Гоиты в Россию.