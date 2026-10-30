Путин проводит переговоры с президентом ДР Конго Чисекеди

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Встреча проходит в Кремле после завершения третьего форума «Россия — Африка». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лидеры двух государств проводят отдельную двустороннюю встречу впервые с 2019 года. Тогда Путин и Чисекеди общались на полях первого российско-африканского саммита в Сочи.

Нынешние переговоры проходят в рамках серии встреч российского президента с руководителями африканских государств. Несмотря на завершение основной программы саммита 29 октября, двусторонние контакты продолжились на следующий день.