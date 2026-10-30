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Опубликовано 30 октября, 15:38

Путин проводит переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой

Владимир Путин и Джон Драмани Махама. Обложка © «Макс» / Кремль. Новости

Владимир Путин и Джон Драмани Махама. Обложка © «Макс» / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с ганским коллегой Джоном Драмани Махамой в Кремле. Встреча проходит 30 октября в рамках серии двусторонних контактов после третьего саммита Россия — Африка.

Для Махамы это второй президентский срок. Он вновь возглавил Гану 7 января 2025 года, а ранее руководил республикой с 2012 по 2017 год.

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Ранее Владимир Путин провёл переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Помимо прочего, президент заявил, что РФ последовательно выступает за прекращение боевых действий в африканском государстве.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатических контактах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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