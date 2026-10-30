Путин проводит переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой

Президент России Владимир Путин начал переговоры с ганским коллегой Джоном Драмани Махамой в Кремле. Встреча проходит 30 октября в рамках серии двусторонних контактов после третьего саммита Россия — Африка.

Для Махамы это второй президентский срок. Он вновь возглавил Гану 7 января 2025 года, а ранее руководил республикой с 2012 по 2017 год.

Ранее Владимир Путин провёл переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Помимо прочего, президент заявил, что РФ последовательно выступает за прекращение боевых действий в африканском государстве.