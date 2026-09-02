Путин проводит совещание по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Встреча стала первым пунктом его рабочей программы перед пленарным заседанием Восточного экономического форума.

Глава государства прилетел в столицу Приморья 2 сентября. В ближайшие дни он проведёт международные встречи и примет участие в ключевых мероприятиях ВЭФ. После совещания президенту представят интерактивную презентацию результатов развития регионов. Затем в формате видеосвязи он даст старт работе новых предприятий на Дальнем Востоке.

Пленарная сессия форума с участием Путина состоится 3 сентября. Именно она станет центральным событием ВЭФ. Совещание по развитию ДФО перед пленарной сессией уже стало традицией. Год назад Путин обсуждал развитие топливно-энергетического комплекса округа и подчёркивал, что опережающее развитие Дальнего Востока остаётся национальным приоритетом.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Life.ru собрал главные события и программу ВЭФ-2026: в нём участвуют представители 80 стран, а деловая повестка включает более 70 мероприятий — от развития городов и инфраструктуры до инвестиций, технологий и сотрудничества России со странами АТР.