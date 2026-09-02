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Регион
Опубликовано 2 сентября, 15:44

Путин проводит совещание по развитию Дальнего Востока

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Встреча стала первым пунктом его рабочей программы перед пленарным заседанием Восточного экономического форума.

Глава государства прилетел в столицу Приморья 2 сентября. В ближайшие дни он проведёт международные встречи и примет участие в ключевых мероприятиях ВЭФ. После совещания президенту представят интерактивную презентацию результатов развития регионов. Затем в формате видеосвязи он даст старт работе новых предприятий на Дальнем Востоке.

Пленарная сессия форума с участием Путина состоится 3 сентября. Именно она станет центральным событием ВЭФ. Совещание по развитию ДФО перед пленарной сессией уже стало традицией. Год назад Путин обсуждал развитие топливно-энергетического комплекса округа и подчёркивал, что опережающее развитие Дальнего Востока остаётся национальным приоритетом.

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XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Life.ru собрал главные события и программу ВЭФ-2026: в нём участвуют представители 80 стран, а деловая повестка включает более 70 мероприятий — от развития городов и инфраструктуры до инвестиций, технологий и сотрудничества России со странами АТР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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