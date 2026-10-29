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Опубликовано 29 октября, 21:08

Путин проводит встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой

Нетумбо Нанди-Ндайтва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Нетумбо Нанди-Ндайтва

Нетумбо Нанди-Ндайтва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Нетумбо Нанди-Ндайтва

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с коллегой из Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. Она является первой главой государства — женщиной, и также ранее не проводила переговоры с российскими лидером.

К слову, сегодня президент Намибии отмеает день рождения. Перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка» Путин поздравил её и вручил букет.

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Матвей Константинов
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