Путин проводит встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с коллегой из Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. Она является первой главой государства — женщиной, и также ранее не проводила переговоры с российскими лидером.

К слову, сегодня президент Намибии отмеает день рождения. Перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка» Путин поздравил её и вручил букет.