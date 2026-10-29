Путин проводит встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой
Нетумбо Нанди-Ндайтва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Нетумбо Нанди-Ндайтва
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с коллегой из Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. Она является первой главой государства — женщиной, и также ранее не проводила переговоры с российскими лидером.
К слову, сегодня президент Намибии отмеает день рождения. Перед началом пленарного заседания форума «Россия — Африка» Путин поздравил её и вручил букет.
Ранее Владимир Путин назвал успешным третий форум «Россия — Африка». По словам президента, это мнение разделяют все участники мероприятия.