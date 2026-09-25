Путин: «Пушкинскую карту» легко адаптировать для других стран

Цифровую модель российской «Пушкинской карты» можно без труда приспособить к условиям любого другого государства. Об этом президент Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединённых культур.

По словам главы государства, для внедрения программы достаточно скорректировать её номинал, возрастные ограничения и перечень участвующих учреждений. При этом основой проекта должны остаться прямой доступ граждан к культурным мероприятиям и возможность самостоятельно выбирать, куда пойти.

«Мы готовы делиться этими наработками, тем более что цифровая модель «Пушкинской карты» легко адаптируется для других стран. Можно менять номинал, возрастные рамки, список учреждений, сохраняя принцип: прямой доступ к культуре и свобода выбора», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова делиться с зарубежными партнёрами своими наработками в культурной сфере, включая опыт программы «Пушкинская карта». Президент подчеркнул открытость Москвы к самому тесному сотрудничеству в этой области. Он отметил, что страна всегда готова к взаимодействию и предлагает свои эффективные практики, в том числе «Пушкинскую карту».