Путин: Путь к новой мировой системе будет полон неожиданных поворотов

Миру предстоит пройти через период нестабильности и быстрых перемен, а переход к новой системе может сопровождаться неожиданными и опасными поворотами. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

По его словам, этот путь вряд ли окажется ровным и предсказуемым. На нём возможны неприятные сценарии и резкие изменения, способные создавать дополнительные риски.

«Нам предстоит жить в нестабильном и переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными. И здесь хотел бы обратиться к нашей собственной, отечественной истории», — отметил он.

Ранее Владимир Путин ранее высказал своё несогласие с тем, что современный мир обречён на хаос. По мнению российского лидера, текущая международная неопределённость сама по себе не говорит о том, что человечество неизбежно идёт к неуправляемому мировому устройству. Он также напомнил, что мировая система, построенная на детально прописанных правилах и международных институтах, сложилась сравнительно недавно — в основном в прошлом веке.