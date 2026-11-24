Президент России Владимир Путин поручил разработать конкурентные условия для привлечения зарубежного капитала через Восточную биржу. Предложения необходимо представить к 1 февраля 2027 года, следует из опубликованного Кремлём перечня поручений.

Подготовкой поправок в законодательство займётся правительство совместно с Центробанком и комиссией Госсовета по направлению «Инвестиции». При этом предстоит учесть ранее поставленные главой государства задачи. В частности, необходимо предусмотреть возможность покупки инвесторами ценных бумаг, паёв инвестиционных фондов и цифровых финансовых активов с использованием инфраструктуры Восточной биржи имени В. В. Николаева.

Напомним, ещё в сентябре на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке Путин поручил проработать создание современного финансового центра на базе Восточной биржи. Одной из его основных задач должно стать привлечение зарубежных средств в дальневосточные и арктические проекты.