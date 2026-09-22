Путин: Распространение ИИ и связанных с ним угроз — серьёзный вызов
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Стремительное распространение искусственного интеллекта и связанных с ним угроз стало одним из серьёзных вызовов в сфере информационных коммуникаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума «Диалог о фейках 4.0».
«Сегодня одним из серьёзных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз», — отметил Путин.
По словам президента, особое значение в этих условиях приобретает создание современных стандартов и правил, которые позволят надёжнее защищать информацию и её конфиденциальность, а также эффективнее противостоять цифровым рискам.
Форум «Диалог о фейках 4.0» проходит 22 сентября в Москве. Его участники обсуждают распространение дезинформации, использование генеративного ИИ для создания фейков, кибермошенничество и способы защиты пользователей и цифровых платформ.
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