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Опубликовано 22 сентября, 08:41

Путин: Распространение ИИ и связанных с ним угроз — серьёзный вызов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стремительное распространение искусственного интеллекта и связанных с ним угроз стало одним из серьёзных вызовов в сфере информационных коммуникаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума «Диалог о фейках 4.0».

«Сегодня одним из серьёзных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз», — отметил Путин.

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«Никогда ничего не боялся»: Путин рассказал о своём отношении к ИИ

По словам президента, особое значение в этих условиях приобретает создание современных стандартов и правил, которые позволят надёжнее защищать информацию и её конфиденциальность, а также эффективнее противостоять цифровым рискам.

Форум «Диалог о фейках 4.0» проходит 22 сентября в Москве. Его участники обсуждают распространение дезинформации, использование генеративного ИИ для создания фейков, кибермошенничество и способы защиты пользователей и цифровых платформ.

Ранее Life.ru рассказывал, какие персональные данные особенно опасно передавать нейросетям и почему переписку с ИИ нельзя считать полностью конфиденциальной.

Больше новостей об искусственном интеллекте, цифровой безопасности и новых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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