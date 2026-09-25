Путин рассказал, как Россия отвечает на нарушения прав русскоязычных в Прибалтике

Россия знает о нарушениях прав русскоязычного населения в странах Прибалтики и выработала подход к таким ситуациям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, что там, [в прибалтийских странах], нарушаются права русскоязычного населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определённый подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права», — сказал президент.

Российские власти ранее уже заявляли о намерении активнее использовать юридические механизмы по этой теме. В отдельных странах региона продолжаются изменения, затрагивающие использование русского языка. Например, в Эстонии с сентября 2026 года обучение на эстонском языке распространили уже на учеников первых-шестых классов; власти страны объясняют реформу созданием единого образовательного пространства.

Летом Life.ru сообщал, что Россия планирует подать иски против стран Балтии из-за положения русскоязычного населения. В МИД тогда заявляли, что юридические механизмы намерены использовать активнее и в «наступательном плане».