«Своим не станешь никогда»: Переехавшая в Россию эстонка рассказала об отношении к русским

Даже свободное владение эстонским языком не гарантирует русскоязычным жителям равного отношения в обществе. Об этом РИА Новости рассказала бывшая жительница Эстонии Елена, которая в конце 2023 года переехала с семьёй в Великий Новгород.

По словам женщины, принадлежность к русской общине окружающие могут определить не только по акценту, но и по культурным привычкам, юмору и отношению к историческим событиям.

«Человек может отлично знать язык, но говорить с небольшим акцентом. Или говорить без акцента, но не понимать эстонского юмора. Если ты в этом отличаешься, своим ты не станешь никогда», — рассказала Елена.

Она утверждает, что с предвзятым отношением сталкивалась и её семья. Муж Елены Владимир свободно говорил по-эстонски и работал управляющим автосервиса, однако однажды клиент, услышав его русское имя, оскорбительно высказался о том, что автомобиль будет ремонтировать русский специалист.

Отдельно женщина раскритиковала переход образования на эстонский язык. По её словам, в некоторых случаях русскоязычные дети испытывают сложности с адаптацией и общением со сверстниками. Эти утверждения основаны на личном опыте собеседницы агентства.

Сама Эстония постепенно переводит систему образования на государственный язык с 2024 года. С сентября 2026-го обучение на эстонском охватывает уже учеников 1–6-х классов. Власти республики заявляют, что цель реформы — создать единое образовательное пространство, улучшить владение государственным языком и снизить социальную сегрегацию.

Елена родилась и всю жизнь прожила в Эстонии. В 2023 году её семья воспользовалась российской государственной программой добровольного переселения соотечественников и переехала в Великий Новгород. Одной из причин этого решения женщина называет бытовую ксенофобию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в самой Эстонии появилось движение за возвращение полноценного обучения на русском языке. Его участники выступили против проводимой образовательной реформы и потребовали сохранить хотя бы одну русскоязычную школу.