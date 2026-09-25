Путин рассказал, кому принадлежит подлинное искусство

Подлинное искусство — как классическое, так и современное — принадлежит всем, а общие ценности должны служить точками опоры, а не инструментом унификации взглядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Глава государства отметил, что культура способна сохранять связь между людьми даже в условиях серьёзных противоречий и замороженных политических или экономических отношений.

«Подлинное искусство и классическое, и современное принадлежат всем, а общие ценности — это не унификация взглядов, а точки опоры», — заявил Путин, обращаясь к участникам форума.

По его словам, устойчивость культурного взаимодействия во многом обеспечивают профессиональная этика и ответственность самих деятелей искусства. Президент подчеркнул, что именно культура остаётся пространством для диалога в сложных международных условиях.

Напомним, сегодня Путин прибыл в Санкт-Петербург. Глава государства принимает участие в заседании XII международного форума объединённых культур.