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Регион
Опубликовано 25 сентября, 15:31

Путин рассказал, кому принадлежит подлинное искусство

Путин заявил, что подлинное искусство принадлежит всем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подлинное искусство — как классическое, так и современное — принадлежит всем, а общие ценности должны служить точками опоры, а не инструментом унификации взглядов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Глава государства отметил, что культура способна сохранять связь между людьми даже в условиях серьёзных противоречий и замороженных политических или экономических отношений.

«Подлинное искусство и классическое, и современное принадлежат всем, а общие ценности — это не унификация взглядов, а точки опоры», — заявил Путин, обращаясь к участникам форума.

По его словам, устойчивость культурного взаимодействия во многом обеспечивают профессиональная этика и ответственность самих деятелей искусства. Президент подчеркнул, что именно культура остаётся пространством для диалога в сложных международных условиях.

Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие
Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие

Напомним, сегодня Путин прибыл в Санкт-Петербург. Глава государства принимает участие в заседании XII международного форума объединённых культур.

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Наталья Афонина
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