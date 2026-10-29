Путин рассказал о масштабных проектах России в атомной энергетике Африки

Российские компании реализуют масштабные энергетические проекты в Африке, включая строительство атомных электростанций. Страны континента проявляют интерес не только к крупным АЭС, но и к малым атомным станциям, а также к применению ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка.

«При участии наших компаний реализуются масштабные проекты в электроэнергетике. Причём речь идёт не только о традиционных методах генерации, но и об атомной энергетике. Росатом, например, это хорошо известно, строит атомную электростанцию в Египте и осуществляет целый спектр программ в мирном атоме с другими африканскими партнёрами», — рассказал российский лидер.

По словам Путина, энергетическое сотрудничество стало одной из важных тем переговоров на саммите. Представители африканских государств отметили вклад России в развитие национальных энергосистем и заинтересованность в дальнейшем обеспечении растущих потребностей своих экономик.

Одним из крупнейших совместных проектов остаётся строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. «Росатом» возводит на средиземноморском побережье четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. После ввода в эксплуатацию станция должна обеспечить около 10% потребностей страны в электроэнергии.

При этом сотрудничество не ограничивается Египтом. По данным «Росатома», российская госкорпорация обсуждает развитие атомной энергетики ещё с 11 африканскими странами. На полях саммита также стало известно о переговорах по поставкам плавучих атомных электростанций в Египет, Того, Намибию и Танзанию.

Путин подчеркнул, что Москва видит заметный интерес африканских партнёров к атомным станциям различной мощности. Кроме производства электроэнергии, страны континента рассматривают возможности использования атомных технологий в здравоохранении и аграрном секторе.

«И мы готовы к этой совместной работе», — заключил президент.

Ранее на пленарном заседании саммита Россия — Африка Владимир Путин заявил, что Россия — один из мировых лидеров в энергетике, особенно в атомной. Из 32 блоков АЭС, которые строятся в третьих странах всеми компаниями мира, 28 возводятся российской компанией Росатом.