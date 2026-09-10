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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:30

Песков рассказал о совещаниях Путина с военными после атаки ВСУ на Сочи с 28 ранеными

Песков: Путин ежедневно обсуждает с военными защиту от атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со специальной военной операцией, включая меры по защите российских объектов от атак ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли глава государства с МО противодействие возросшей интенсивности атак украинских сил на черноморские города России.

«Все эти и другие вопросы, связанные с СВО, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Мэр Сочи рассказал о состоянии подростка и взрослых после атаки БЭК
Мэр Сочи рассказал о состоянии подростка и взрослых после атаки БЭК

Напомним, что ночью 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В результате на набережной пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а также была повреждена инфраструктура пляжа и Приморской набережной. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, трое взрослых и ребёнок остаются в больницах.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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