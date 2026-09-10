Песков рассказал о совещаниях Путина с военными после атаки ВСУ на Сочи с 28 ранеными
Песков: Путин ежедневно обсуждает с военными защиту от атак ВСУ
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Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со специальной военной операцией, включая меры по защите российских объектов от атак ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли глава государства с МО противодействие возросшей интенсивности атак украинских сил на черноморские города России.
«Все эти и другие вопросы, связанные с СВО, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ночью 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В результате на набережной пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а также была повреждена инфраструктура пляжа и Приморской набережной. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, трое взрослых и ребёнок остаются в больницах.
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