Песков рассказал о совещаниях Путина с военными после атаки ВСУ на Сочи с 28 ранеными

Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со специальной военной операцией, включая меры по защите российских объектов от атак ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли глава государства с МО противодействие возросшей интенсивности атак украинских сил на черноморские города России.

«Все эти и другие вопросы, связанные с СВО, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ночью 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В результате на набережной пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а также была повреждена инфраструктура пляжа и Приморской набережной. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, трое взрослых и ребёнок остаются в больницах.