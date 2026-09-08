Путин рассказал о тверских корнях на встрече с врио губернатора Королёвым

Президент России Владимир Путин рассказал, что все его родственники по отцовской и материнской линиям происходят из Тверской области. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с врио губернатора региона Виталием Королёвым.

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«Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа — обе семьи оттуда», — сказал Путин.

Родные президента происходят из Тверского уезда. Один из наиболее дальних известных предков главы государства — Яким Никитин — в XVII веке жил к югу от Твери. В том же уезде, в селе Поминове, родился отец президента Владимир Спиридонович. Позднее он женился на Марии Ивановне Шеломовой из соседнего Заречья.

В июне президент во время встречи желал Виталию Королёву успехов во главе региона и на выборах. Тогда Путин назвал область одним из старейших субъектов России, отметив её богатую историю и перспективы развития. Королёв руководит регионом после перехода Игоря Рудени на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе.