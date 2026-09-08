Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:47

Путин рассказал о тверских корнях на встрече с врио губернатора Королёвым

Президент России Владимир Путин рассказал, что все его родственники по отцовской и материнской линиям происходят из Тверской области. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с врио губернатора региона Виталием Королёвым.

Видео © МАХ/Кремль. Новости

«Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа — обе семьи оттуда», — сказал Путин.

Родные президента происходят из Тверского уезда. Один из наиболее дальних известных предков главы государства — Яким Никитин — в XVII веке жил к югу от Твери. В том же уезде, в селе Поминове, родился отец президента Владимир Спиридонович. Позднее он женился на Марии Ивановне Шеломовой из соседнего Заречья.

Путин назначил Виталия Королёва врио губернатора Тверской области
Путин назначил Виталия Королёва врио губернатора Тверской области

В июне президент во время встречи желал Виталию Королёву успехов во главе региона и на выборах. Тогда Путин назвал область одним из старейших субъектов России, отметив её богатую историю и перспективы развития. Королёв руководит регионом после перехода Игоря Рудени на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © МАХ/Кремль. Новости

Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar