Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о положении дел в зоне специальной военной операции. Тему затронули во время переговоров в узком составе, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин ситуацию на Украине и в зоне СВО.

Переговоры президентов России и Китая состоялись 18 ноября в Шэньчжэне. Других подробностей обсуждения украинской темы Песков не привёл.