Путин рассказал Си Цзиньпину о положении дел в зоне СВО
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Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о положении дел в зоне специальной военной операции. Тему затронули во время переговоров в узком составе, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин ситуацию на Украине и в зоне СВО.
Переговоры президентов России и Китая состоялись 18 ноября в Шэньчжэне. Других подробностей обсуждения украинской темы Песков не привёл.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили двустороннюю встречу в Шэньчжэне. Переговоры лидеров России и Китая продолжались более двух часов.