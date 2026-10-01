Путин рассмешил зал «Валдая», вспомнив про встречу с Цзиньпином в «накопителе»

Рассказ Владимира Путина о встрече с Си Цзиньпином в «накопителе» вызвал смех на «Валдае». О реакции зала и модератора сообщил в Telegram-канале журналист Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Президент вспомнил недавнее общение с китайским лидером, отвечая на вопросы аудитории. Необычное для слушателей название помещения привлекло внимание, хотя сотрудники протокола и журналисты президентского пула пользуются им постоянно.

«Накопителем» называют помещение, где участники собираются перед мероприятием. Юнашев показывал, как оно выглядело в Петербурге перед встречей президента с руководителями стран СНГ в конце прошлого года. Обычно лидеры общаются там без прессы. Поэтому возможность снять такое помещение журналист назвал удачей.

Ранее Путин поделился подробностями разговора с Си Цзиньпином без переводчиков на сентябрьском саммите БРИКС в Индии. После приветствия глав делегаций российский и китайский лидеры в какой-то момент остались вдвоём. По словам президента, даже без знания языков друг друга они понимали собеседника — эту историю он привёл как пример отсутствия барьеров между ними.