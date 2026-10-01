Путин разоткровенничался и раскрыл, кем будут работать его внуки

Внуки президента России Владимира Путина говорят по-китайски, он в шутку пообещал привлекать их к работе переводчиком. Об этом глава государства рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчик», — пошутил президент, уточнив, что они владеют китайским языком.

Примечательно, что сам Путин пока по-китайски не говорит, так же, как и председатель КНР Си Цзиньпин пока не владеет русским. При этом российский лидер подчеркнул, что они с коллегой понимают друг друга «без слов».

Ранее, в июне 2025 года, Путин рассказывал, что его внучка свободно разговаривает на китайском языке. По словам президента, она общается на нём со своей воспитательницей из Пекина. Дочь главы государства ещё в начале 2000-х годов начала изучать китайский по собственной инициативе.