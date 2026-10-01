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Регион
Опубликовано 1 октября, 20:20

Путин разоткровенничался и раскрыл, кем будут работать его внуки

Путин рассказал, что его внуки говорят по-китайски

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Внуки президента России Владимира Путина говорят по-китайски, он в шутку пообещал привлекать их к работе переводчиком. Об этом глава государства рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчик», — пошутил президент, уточнив, что они владеют китайским языком.

Примечательно, что сам Путин пока по-китайски не говорит, так же, как и председатель КНР Си Цзиньпин пока не владеет русским. При этом российский лидер подчеркнул, что они с коллегой понимают друг друга «без слов».

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Ранее, в июне 2025 года, Путин рассказывал, что его внучка свободно разговаривает на китайском языке. По словам президента, она общается на нём со своей воспитательницей из Пекина. Дочь главы государства ещё в начале 2000-х годов начала изучать китайский по собственной инициативе.

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Николь Вербер
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