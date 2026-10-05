Путин разрешил реорганизацию «ЮниКредит Банка» и приобретение 100% его акций

Президент России Владимир Путин разрешил реорганизовать «ЮниКредит Банк» и выкупить у итальянской UniCredit S.p.A. 100% акций российской кредитной организации. Решение закреплено в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

Реорганизацию разрешено провести в форме выделения отдельного хозяйственного общества. Его акции должен получить единственный акционер «ЮниКредит Банка». Одновременно документ разрешает совершить сделки по приобретению всех акций российского банка, которые принадлежат итальянской UniCredit S.p.A.

Распоряжение принято в рамках указа президента от 5 августа 2022 года о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах. Отдельно в документе указано, что для проведения предусмотренных сделок не потребуется получать дополнительные разрешения, согласия или согласования, предусмотренные российским законодательством.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин разрешил компании «Софтекс» приобрести бывшую российскую «дочку» Western Union. Сделка потребовала отдельного президентского разрешения из-за действующих ограничений на операции с активами компаний из недружественных государств. Речь шла о покупке российского бизнеса международной платёжной системы после её ухода с рынка страны. Решение позволило завершить смену собственника и продолжить работу компании уже вне структуры Western Union.