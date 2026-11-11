Россия согласовала со всеми участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) повестку саммита в Москве. Центральное место в ней займут глобальные и региональные угрозы, а также дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета коллективной безопасности в узком составе.

«Российской стороной как действующим председателем ОДКБ подготовлена и согласована со всеми участниками организации повестка дня нашего заседания, которая включает в себя обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, подведение деятельность ОДКБ в текущем году и принятие новых решений по ключевым направлениям нашего взаимодействия», — сообщил российский лидер.

По словам Путина, участникам встречи предстоит оценить результаты совместной работы за 2026 год и определить дальнейшие направления развития организации. Особое внимание будет уделено совершенствованию механизмов коллективной безопасности.

Одним из ключевых вопросов станет укрепление военного взаимодействия между союзниками. В частности, планируется рассмотреть развитие объединённых систем противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил ОДКБ.

По итогам саммита ожидается подписание ряда многосторонних документов. Среди них — итоговая декларация Совета коллективной безопасности и подготовленная по инициативе России Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.

Кроме того, лидерам предстоит принять решение о передаче председательства в организации Таджикистану с 1 января 2027 года. До конца нынешнего года эти функции продолжит выполнять Россия.