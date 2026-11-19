Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона зерно, минеральные удобрения и энергоносители, внося вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.

По словам главы государства, российские поставки охватывают сразу несколько ключевых для региона направлений. Речь идёт о продовольствии, сырье для сельского хозяйства и энергетических ресурсах, от которых зависит стабильность снабжения стран АТР.

«Тем самым существенно мы способствуем поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности», — сказал он.