Путин: РФ поставляет большие объёмы российского зерна и удобрений в АТР
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Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона зерно, минеральные удобрения и энергоносители, внося вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
По словам главы государства, российские поставки охватывают сразу несколько ключевых для региона направлений. Речь идёт о продовольствии, сырье для сельского хозяйства и энергетических ресурсах, от которых зависит стабильность снабжения стран АТР.
«Тем самым существенно мы способствуем поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности», — сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия за последние десятилетия реализовала более 80 крупных совместных проектов с партнёрами по АТЭС. Среди направлений сотрудничества глава государства назвал производство и торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитие электронных государственных услуг и поддержку женского предпринимательства. Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена и дальше активно участвовать в работе АТЭС и продолжать совместные инициативы с другими странами объединения.