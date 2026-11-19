Россия за последние десятилетия реализовала более 80 крупных совместных проектов с партнёрами по АТЭС. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума.

Среди направлений сотрудничества глава государства назвал производство и торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитие электронных государственных услуг и поддержку женского предпринимательства. Путин подчеркнул, что Москва намерена и дальше активно участвовать в работе АТЭС и продолжать совместные инициативы с другими странами объединения. В качестве примера он привёл ежегодный конкурс женских предпринимательских проектов, который Россия проводит с 2015 года.