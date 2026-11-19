Путин заявил о реализации более 80 крупных проектов России с АТЭС
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Россия за последние десятилетия реализовала более 80 крупных совместных проектов с партнёрами по АТЭС. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума.
Среди направлений сотрудничества глава государства назвал производство и торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитие электронных государственных услуг и поддержку женского предпринимательства. Путин подчеркнул, что Москва намерена и дальше активно участвовать в работе АТЭС и продолжать совместные инициативы с другими странами объединения. В качестве примера он привёл ежегодный конкурс женских предпринимательских проектов, который Россия проводит с 2015 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что товарооборот России с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона за первые восемь месяцев 2026 года вырос почти на треть. Российский лидер также сообщил, что совокупный товарооборот России с государствами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последние десять лет увеличился почти на 60%.