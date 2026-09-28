Путин: России во время выборов пытались создавать сложности из-за рубежа

Во время выборов в России организаторам пришлось преодолевать сложности, которые создавались из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин сказал об этом на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Путин отметил, что выборы прошли во всех 89 субъектах России. Работу избирательных комиссий он связал не только с масштабом голосования, но и с необходимостью действовать в условиях риска. Глава государства поблагодарил ЦИК за проделанную работу.

Напомним, голосование за депутатов Государственной думы IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах состоялись кампании различного уровня, включая выборы в законодательные органы и органы местного самоуправления. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 349 мест в нижней палате парламента, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам.