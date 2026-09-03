Путин: Россия должна быть готова ко всему ради сдерживания противников

Россия должна быть готова к любому развитию событий, чтобы потенциальные противники понимали бессмысленность попыток навредить стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал глава государства.

Заявление прозвучало во время обсуждения вопросов безопасности России. Ранее на той же пленарной сессии Путин подчеркнул, что пока продолжается специальная военная операция, стране необходимо укреплять систему противовоздушной обороны для защиты своих объектов.