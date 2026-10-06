Путин: Россия к 2030 году закроет большую часть спроса на аккумуляторы

Россия рассчитывает к 2030 году самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторные батареи. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии производственного комплекса Московского кластера электробатарей.

Глава государства подчеркнул, что для развития электротранспорта и энергетики стране необходимы собственные современные системы накопления энергии. Производство такой продукции Россия намерена последовательно наращивать.

По словам Путина, важно добиться высокой локализации всей технологической цепочки — от добычи необходимого сырья до выпуска готовых батарей и их последующей утилизации. Для этого потребуется активнее осваивать месторождения лития и других материалов, используемых при производстве элементов питания.

Президент также призвал сформировать единые требования к качеству, безопасности и обращению с накопителями энергии. Отдельное внимание предполагается уделить переработке отработавших аккумуляторов и повторному использованию содержащихся в них материалов.

Московский кластер электробатарей создаётся на территории ОЭЗ «Технополис Москва». После выхода предприятий на проектную мощность он должен обеспечить почти 70% потребности российского рынка в современных аккумуляторных батареях.

Батареи планируется использовать в электромобилях, электробусах, коммунальной технике, речном транспорте, робототехнике и энергетических системах. Кроме производства, резиденты кластера займутся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Новый комплекс рассчитан на выпуск как компактных накопителей, так и крупных тяговых батарей для автомобилей, автобусов и электрических судов. Проект должен стать одним из ключевых элементов создаваемой в стране собственной индустрии систем накопления энергии.