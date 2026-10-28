Путин: Россия отправила в Африку 13 млн тонн агропродукции в 2026 году

Россия за девять месяцев 2026 года отправила в африканские государства 13 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, одновременно наращивая закупки продовольствия с континента. Стоимость встречных поставок достигла примерно четырёх миллиардов долларов. Такие показатели озвучил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

По словам российского лидера, торговое сотрудничество с государствами континента продолжает активно развиваться. В отдельных странах объёмы закупок отечественной продукции увеличились многократно.

«По отдельным странам объёмы отгрузок увеличились в несколько раз. Не в проценты, а именно в разы», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин обратил внимание на значительные возможности самого африканского сельского хозяйства. По его оценке, местные государства располагают ресурсами, позволяющими в перспективе самостоятельно удовлетворять потребности населения в продовольствии. Достижение такой независимости президент назвал одной из важнейших задач региона.

Отдельно глава государства остановился на импорте африканских товаров в Россию. В 2026 году стоимость поставленной сельхозпродукции составила около четырёх миллиардов долларов, обеспечив порядка 8% российских потребностей в импорте. Путин считает эту долю сравнительно небольшой и ожидает её дальнейшего увеличения.