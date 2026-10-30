Путин: Россия последовательно выступает за прекращение боевых действий в Судане

Россия готова обсудить дополнительные меры, которые могли бы способствовать прекращению вооружённого конфликта в Судане. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Суверенного совета республики Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Кремле.

Владимир Путин проводит переговоры с Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Видео © «Макс» / Кремль. Новости

Российский лидер подчеркнул, что Москва последовательно выступает за прекращение боевых действий и поиск политического решения суданского кризиса.

«Россия последовательно всегда выступает за прекращение боевых действий, за политическое урегулирование», — заявил Путин.

Президент предложил аль-Бурхану подробнее обсудить ситуацию в Судане во время личной беседы. Одной из тем переговоров должны стать возможные дополнительные действия российской стороны для стабилизации обстановки.

«Обменяемся мнениями о том, что Россия могла бы дополнительно сделать в интересах нормализации обстановки в Судане, а также по другим актуальным вопросам», — сказал глава государства.

Вооружённый конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года. Противостояние между регулярной армией и Силами быстрого реагирования привело к масштабному гуманитарному кризису и вынудило миллионы жителей покинуть свои дома.